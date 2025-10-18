استعرضت الفنانة ميس حمدان، إطلالتها الجريئة التي ظهرت بها في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ 8.

ونشرت ميس حمدان، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر بجد، الفستان حلو، أحلى لوك، حلوة في كل حالاتك، تحفة الفستان".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.