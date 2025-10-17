25 صورة.. نجوم الفن في عرض فيلم "هابي بيرث داي" في ثاني أيام الجونة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

تصوير- علاء أحمد:

حرصت الفنانة ناهد السباعي حضور ريد كاربت العرض العالمي الأول لفيلم "هابي بيرث داي" الذي يعرض مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام، بحضور كوكبة من النجوم وصناع السينما من حول العالم.

ظهرت ناهد السباعي مرتدية فستان قصير أنيق وجذاب خطفت به الأنظار، وحرصت على تحية المتواجدين على الريد كاربت، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

تدور أحداث فيلم "هابي بيرث داي" في القاهرة، إذ تعمل الطفلة توحة ذات الثمانية أعوام خادمة في منزل أسرة ثرية، وبينما تستعد الأسرة للاحتفال بعيد ميلاد ابنتهم نيللي، تعيش توحة لحظات من الأمل والارتباك حين تظن أنها مدعوة للاحتفال.

يذكر أن الفنانة ناهد السباعي تشارك بفيلم "السادة الأفاضل" المقرر عرضه لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان الجونة هذا العام.

