



كتب- مروان الطيب:

استعرضت الفنانة اللبنانية رزان الجمال، إطلالتها خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجون السينمائي، الذي أقيم أمس الخميس وسط حضور كوكبة من النجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

ونشرت رزان صور من كواليس حضورها حفل الافتتاح عبر حسابها على انستجرام، إذ ظهرت رزان مرتدية فستان أنيق سحرت به الأنظار وكتبت على الصور: "سماء ورمال وسينما".

شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي حضور عدد كبير من نجوم الفن وهم المخرجة إيناس الدغيدي وزوجها رجل الأعمال أحمد سوكارنو، الفنانة جميلة عوض وزوجها أحمد حافظ، الفنان طه دسوقي وزوجته، الفنان الكبير حسين فهمي وزوجته، الفنان أحمد داود وزوجته الفنانة علا رشدي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة مي الغيطي، الناقد الفني طارق الشناوي، السيناريست مريم نعوم، عمرو منسي، ماريان خوري، النجمة ليلى علوي، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة درة، الفنانة جومانا مراد، الفنانة ميس حمدان، ة يسرا، كريم فهمي، حسن الرداد، ماجد المصري، محمود حميدة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.

يذكر أن، الفنانة رزان جمال تشارك الفنان محمد رمضان بطولة فيلم "أسد" المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

