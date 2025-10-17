ريهام حجاج تستعرض إطلالتها بالجونة..وعبير صبري: "جمالك يا رورو" (صور)

استعرضت النجمة ريهام حجاج، إطلالتها الأنيقة التي ظهرت بها بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ 8 .

ونشرت ريهام، الصور التي ظهرت فيها بفستان أنيق وجريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "النسخة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي ".

وتفاعلت الفنانة عبير صبري مع إطلالتها، وعلقت: "جمالك يا رورو ما شاء الله".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، قمر يا ريهام الدريس حلو أوي، أحلى وأجمل طلة في المهرجان، دايما شيك".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

