"8 صور".. كيف علق الجمهور على إطلالة صبا مبارك الجريئة بمهرجان الجونة ؟

هالة صدقي: منة شلبي كانت هتغرق في "هي فوضى" ولو ممثلة غيرها كانت هترفض

كتب- هاني صابر:

استعرضت الفنانة صبا مبارك، إطلالتها الجريئة التي ارتدتها بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة.



ونشرت صبا، الصور التي ظهرت فيها بفستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "احتفالاً بالسينما.. مهرجان الجونة هنا مرة أخرى".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الأفضل والأجمل دائما، جميل جدا، برنسيسة، قمر، ما هذا، 51 سنة؟ مستحيل، أحلى واحدة، إيه الجمال ده".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

اقرأ أيضا|

مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)



