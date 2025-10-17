درة وشيري عادل ترتديان "البيجامة" بمهرجان الجونة والجمهور يعلق (صور)

هالة صدقي: منة شلبي كانت هتغرق في "هي فوضى" ولو ممثلة غيرها كانت هترفض

شاركت الفنانة شيري عادل، صورة لها مع افنانة درة وهما ترتديان "البيجامة" بعد حضورهما حفل افتتاح الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام.

ونشرت شيري، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حفلتنا بعد الحفلة، إنها حفلة البيجامة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمرات، الجونةهتنور بزيادة، أحلى شيري ودرة، حلوين".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

