شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ 8 الذي انطلق أمس الخميس 16 أكتوبر 2025.

ونشرت إلهام، الصور التي جمعتها بأصدقائها الفنانين، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أجمل افتتاح بمهرجان الجونة السينمائي الدولي مع أجمل صحبة.. نجوم ونجمات مصر منورين الجونة.. مبروك تكريم بنوتي الحلوة منة شلبي.. ومبروك لصديقة العمر الغالية يسرا الإحتفال بـ 50 سنة سينما.. يا رب دايما في نجاح وتألق".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

