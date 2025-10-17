كتب- هاني صابر:

رشحت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، فيلمين لمشاهدتهما بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ 8 الذي أقيم حفل افتتاحه مساء أمس الخميس بمدينة الجونة .

وكتبت خيرالله، عبر حسابها على فيسبوك: "قائمة الأفلام التي سوف تعرض من خلال الدورة الثامنة لمهرجان الجونة، كثيرة ومتميزة ومعظمها حاصل على جوائز من مهرجانات كبرى، ولكن أنا أنصح الأصدقاء بعدم تفويت فرصة مشاهدة فيلم المخرج الأمريكي ( جيم جارموش) الذي عرض في الدورة الأخيرة لمهرجان كان، تحت اسم الأب ، الأم، الأخت ، الأخ، الذي يشارك في بطولته كل من كيت بلانشيت وآدم درايفر".

وأَضافت: "أما الفيلم الثاني الذي أرشحه للأصدقاء، فهو للمخرج الإيراني جعفر بناهي (إنه مجرد حادث)".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

