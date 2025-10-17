شيرين رضا: "الجونة دي بتاعتي ولو معنديش شغل بحب أقعد فيها"

حرصت الفنانة شيرين رضا، على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام، وذلك بتواجدها على السجادة الحمراء.

وقالت شيرين رضا بحفل افتتاح مهرجان الجونة عبر قناة "النهار" : "الجونة دي بتاعتي، ولما ميكونش فيه شغل عندي بحب أجي الجونة على طول".

وأضافت: "ممكن أعمل حاجة في دراما رمضان الجاي 2026".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.