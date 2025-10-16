الجونة- منى الموجي:

شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، عرضًا خاصًا للفنان طه دسوقي، الذي أضفى أجواءً من البهجة والمرح.

وقال طه "المهرجان عزيز على قلبي وطلع عليه إشاعات كتير، منها أنهم عملوا المهرجان عشان يبيعوا وحدات سكنية في الجونة"، ومازح الجمهور على طريقة الإعلانات "هل ده ممكن لأ طبعا أكيد إشاعة، أكيد مش هيعملوا مهرجان بالحجم ده عشان يبيعوا وحدات سكنية، وكل سنة المهرجان بيكبر أفلام أكتر ووحدات سكنية أكتر".

ومازح طه، النجم محمود حميدة وكذلك النجمة أمينة خليل.

ويُكرم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام النجمة منة شلبي بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما يشهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، حيث يتم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.

تتضمن الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وتبرز السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله قبل انطلاقه جماهيرياً في دور العرض يوم الأربعاء المقبل 22 أكتوبر.