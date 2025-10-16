إعلان

بفستان غريب.. يسرا اللوزي تخطف الأنظار على ريد كاربت الجونة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

08:30 م 16/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الفنانة يسرا اللوزي (5)
  • عرض 5 صورة
    الفنانة يسرا اللوزي (3)
  • عرض 5 صورة
    الفنانة يسرا اللوزي (1)
  • عرض 5 صورة
    الفنانة يسرا اللوزي (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- علاء أحمد:

حضرت الفنانة يسرا اللوزي على ريد كاربت حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يقام مساء اليوم الخميس بمدينة الجونة.

ظهرت يسرا اللوزي بفستان جرئ وغريب بالجلد واللون البني خطفت به الأنظار وحاز على اعجاب الحضور، وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

وكان من أبرز الحضور الإعلامية بوسي شلبي التي ظهرت بشعر أشقر وفستان أنيق خطفت به الأنظار فور وصولها على الريد كاربت، الفنانة مي الغيطي، الناقد الفني طارق الشناوي، السيناريست مريم نعوم، عمرو منسي، ماريان خوري، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.

ومن بين النجوم الذين من المقرر حضورهم اليوم: يسرا، كريم فهمي، حسن الرداد، ماجد المصري، محمود حميدة، إلهام شاهين. ويشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة منة شلبي.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

اقرأ أيضا:

رمضان 2026.. ريم مصطفى تشارك في "فن الحرب" أمام يوسف الشريف

صور.. عشاء يجمع نجوم الفن قبل ساعات من انطلاق مهرجان الجونة

يسرا اللوزي حفل افتتاح مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بوسي شلبي بالشعر الأشقر ومي الغيطي بفستان جريء.. 20 صورة من حفل افتتاح مهرجان الجونة 2025
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)