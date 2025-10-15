25 صورة للنجمات بفساتين ضيقة وجريئة في مهرجان الجونة 2024

20 صورة.. لـ إطلالات ساحرة باللون الأسود لنجمات الفن في مهرجان الجونة

اعتادت نجمات الفن على ارتداء فساتين بتصميمات أنيقة وجذابة لخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ7، ولكن بعضهن اخترن فساتين بتصميمات ضيقة وجريئة، نستعرضها لكم في التقرير التالي:

رانيا يوسف

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان باللون "الموف" بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم، كما أنه جاء مكشوفا عند منطقة الصدر، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بشكل عفوي.

حسناء سيف الدين

بينما أطلت الفنانة حسناء سيف الدين بفستان ضيق وجريء باللون "البينك"، مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا وركزت على رسمة عيونها.

نسرين طافش

تألقت الفنانة نسرين طافش بفستان باللون "البيبي بلو" بصيحة "الكب" وبقصة ضيقة على الجسم، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

أسماء جلال

أطلت الفنانة أسماء جلال بفستان جريء لامع بقصة ضيقة بلون أزرق سماوي لامع من تصميم جيمي معلوف، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ياسمين رئيس

ظهرت الفنانة ياسمين رئيس بفستان باللون الأخضر الداكن مكشوفا عند منطقة الصدر، بقصة انسيابية على الجسم، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها ووضعت مكياجا ناعما بدرجات أولوان النيود.

بسمة

كما تألقت الفنانة بسمة بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستان قصير باللون الفضي اللامع مرصع بالكريستال ومزود بشراشيب، وبقصة الكم الواحد ومكشوفا عند منطقة الصدر، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى، ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق بنفس لون الفستان.