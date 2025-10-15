إعلان

25 صورة للنجمات بفساتين ضيقة وجريئة في مهرجان الجونة 2024

كتب : أسماء مرسي

03:00 م 15/10/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 25 صورة
    أسماء جلال4
  • عرض 25 صورة
    أسماء جلال9
  • عرض 25 صورة
    أسماء جلال5454
  • عرض 25 صورة
    بسمة 13
  • عرض 25 صورة
    بسمة12
  • عرض 25 صورة
    بسمة45
  • عرض 25 صورة
    حسناء سيف الدين 4
  • عرض 25 صورة
    أسماء جلال8
  • عرض 25 صورة
    حسناء سيف الدين
  • عرض 25 صورة
    أسماء جلال6
  • عرض 25 صورة
    رانيا يوسف في الجونة 20243
  • عرض 25 صورة
    حسناء سيف الدين في الجونة 2024
  • عرض 25 صورة
    رانيا يوسف في الجونة 20248
  • عرض 25 صورة
    رانيا يوسف في الجونة 202409
  • عرض 25 صورة
    رانيا يوسف في الجونة 202412
  • عرض 25 صورة
    رانيا يوسف في الجونة 202487
  • عرض 25 صورة
    نسرين طافش 1
  • عرض 25 صورة
    نسرين طافش 3
  • عرض 25 صورة
    رانيا يوسف في الجونة 20244
  • عرض 25 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 25 صورة
    ياسمين رئيس
  • عرض 25 صورة
    حسناء سيف الدين2
  • عرض 25 صورة
    نسرين طافش 4

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اعتادت نجمات الفن على ارتداء فساتين بتصميمات أنيقة وجذابة لخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ7، ولكن بعضهن اخترن فساتين بتصميمات ضيقة وجريئة، نستعرضها لكم في التقرير التالي:

رانيا يوسف

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان باللون "الموف" بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم، كما أنه جاء مكشوفا عند منطقة الصدر، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بشكل عفوي.

حسناء سيف الدين

بينما أطلت الفنانة حسناء سيف الدين بفستان ضيق وجريء باللون "البينك"، مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا وركزت على رسمة عيونها.

نسرين طافش

تألقت الفنانة نسرين طافش بفستان باللون "البيبي بلو" بصيحة "الكب" وبقصة ضيقة على الجسم، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

أسماء جلال

أطلت الفنانة أسماء جلال بفستان جريء لامع بقصة ضيقة بلون أزرق سماوي لامع من تصميم جيمي معلوف، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ياسمين رئيس

ظهرت الفنانة ياسمين رئيس بفستان باللون الأخضر الداكن مكشوفا عند منطقة الصدر، بقصة انسيابية على الجسم، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها ووضعت مكياجا ناعما بدرجات أولوان النيود.

بسمة

كما تألقت الفنانة بسمة بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستان قصير باللون الفضي اللامع مرصع بالكريستال ومزود بشراشيب، وبقصة الكم الواحد ومكشوفا عند منطقة الصدر، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى، ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق بنفس لون الفستان.

اطلالات الجونه نجمات الفن السجادة الحمراء مهرجان الجونة السينمائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مجلس الوزراء يوافق على مد التقديم لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء
جنة المشاهير السرية.. لماذا يقضي محمد صلاح إجازته في شعاب بيوض؟ - صور
الذهب يحطم المستويات القياسية ويصل لذروة جديدة بمنتصف تعاملات الأربعاء
وفاة الفنان سمير ربيع بطل مسلسل "شيخ العرب همام"
تأكيدًا لمصراوي.. بدء عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة