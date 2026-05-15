كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن خريطة عرض فيلم "7 Dogs" حول العالم المقرر بدء عرضه بالسينمات بالتزامن مع موسم عيد الأضحى نهاية الشهر الجاري.

نشر تركي خريطة عرض الفيلم عبر صفحته على "فيسبوك" وأوضح من خلالها وكتب: "فيلم 7DOGS ينطلق رسميًا في رحلة عالمية تبدأ يوم ٢٧ مايو، الوطن العربي إطلاق يوم ٢٧ مايو عبر أكثر من ٦٠٠ صالة سينما في السعودية، الإمارات، مصر، الكويت، البحرين، وعُمان".

وتابع: "الهند إطلاق يوم ٢٥ يونيو عبر أكثر من ٢٥٠ صالة سينما، مع توفير نسخة مدبلجة بالهندية إلى جانب النسخ الأصلية، تركيا إطلاق يوم ٢٥ يونيو عبر أكثر من ١٢٠ صالة سينما، مع نسخة مدبلجة بالكامل باللغة التركية، أمريكا وبريطانيا إطلاق خاص للجاليات العربية هذا الصيف عبر أكثر من ٨٠ صالة سينما، والتفاصيل النهائية سيتم الإعلان عنها قريباً".

مضيفا: "شمال أفريقيا إطلاق يشمل المغرب، تونس، وعدداً من أسواق أفريقيا الناطقة بالفرنسية، بالتعاون مع Pathé، مع توفير نسخة مدبلجة بالفرنسية في أكثر من ٧٥ صالة سينما، أفريقيا الناطقة بالإنجليزية طرح في نيجيريا، غانا، ليبيريا، رواندا، كينيا، وجنوب أفريقيا عبر أكثر من ١٠٠ صالة سينما.

واختتم تعليقه بالصين وآسيا: "الصين وآسيا سوف يُعرض الفيلم في عدد من الأسواق الآسيوية ضمن خطة التوسع العالمية للفيلم، مع مستهدف يتجاوز ٢٥ ألف شاشة في الصين، إجمالي مستهدف يتجاوز ٢٦ ألف شاشة عرض حول العالم، ضمن واحدة من أوسع الإطلاقات العربية".

تركي آل الشيخ يروج لنزال "ليلة الأبطال" ضمن فعاليات "موسم الرياض"

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن طرح تذاكر النزال المنتظر بعنوان "ليلة الأبطال" ضمن بطولة "WWE " الخاصة بمصارعة المحترفين المقرر إقامته ضمن فعاليات "موسم الرياض" يوم 27 يونيو المقبل.

نشر تركي مقطع فيديو ترويجي للنزال المرتقب عبر صفحته على "X" وكتب: "إطلاق تذاكر عرض wwe night of champions، المملكة أرينا يوم 27 يونيو".

