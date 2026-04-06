بعد جولة سينمائية توج خلالها بالعديد من الجوائز، يُعرض فيلم المستعمرة للمخرج محمد رشاد في سينما زاوية بالقاهرة ابتداءً من الأربعاء 8 أبريل في تمام الساعة السابعة مساءً ضمن فعاليات سينماد التي أطلقتها شركة MAD Solutions لعرض الأفلام العربية المتميزة في المهرجانات السينمائية لجمهور الوطن العربي.

تفاصيل عرض فيلم المستعمرة في سينما زاوية

يلي العرض الأول ندوة نقاشية تجمع بين الحضور في قاعة السينما وصنّاع فيلم المستعمرة.

الفيلم الذي شهد عرضه العالمي الأول بالدورة الـ75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، تتمحور أحداثه حول شقيقين - حسام (23 سنة) ومارو (12 سنة)- يعيشان في مجتمع مهمش في الإسكندرية، حيث عُرضت عليهما وظائف من قبل المصنع بعد وفاة والدهما في حادث عمل كتعويض عن خسارتهما بدلاً من رفع دعوى قضائية. وبينما يتوليان عملهما الجديد، يبدآن في التساؤل عما إذا كانت وفاة والدهما عرضية حقًا.

رحلة فيلم المستعمرة مع المهرجانات

حصد الفيلم أول جائزة له - جائزة الجمهور في مهرجان MiWorld السينمائي لأفلام الشباب في دورته السادسة قبل أن ينطلق في رحلة دولية عُرض فيها في عدة مهرجانات، منها من فيسكال السينمائي للفيلم الإفريقي والأسيوي والأمريكي اللاتيني بإيطاليا، ومهرجان أفريكالديا السينمائي في إسبانيا، وفاز بجائزة الجمهور، ومهرجان وهران الدولي للفيلم العربي إذ نال جائزة الوهر الذهبي، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في المملكة العربية السعودية، إلى جانب مهرجانات مرموقة أخرى.

فريق فيلم المستعمرة

المستعمرة من بطولة المواهب الناشئة أدهم شكر وزياد إسلام وهاجر عمر ومحمد عبدالهادي وعماد غنيم. مدير التصوير محمود لطفي، ومونتاج هبة عثمان، التي تشمل أعمالها الفيلم السوداني الشهير وداعًا جوليا.

