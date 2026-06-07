الرئيسية أخبار مصراوى TV روبوت مهرج يركل طفلا أمام الجمهور ويثير ضجة في الصين كتب : مصراوي 08:00 م 07/06/2026 تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا روبوت مهرج روبوت الذكاء الاصطناعي روبوتات ذكية الذكاء الاصطناعي في الصين أخبار ذات صلة ترامب والكائن الفضائي والزر الأحمر.. صور وفيديو أثارت الجدل وتصدرت التريند أخبار النائبة زينب بشير تقترح استحداث لجنة نوعية للذكاء الاصطناعي ومواجهة مخاطر أخبار لطلاب أولى ثانوي.. خطوات الدخول على منصة كيريو اليبانية لأداء امتحان البرمجة أخبار يستغل نقاط ضعفك.. الذكاء الاصطناعي يجمع بيانتك الشخصية وخبير يكشف المخاطر أخبار