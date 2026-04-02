يحتل فيلم برشامة صدارة قائمة إيرادات شباك التذاكر في دور العرض السينمائي، متفوقا على أفلام: سفاح التجمع، إيجي بست، فيلم فاميلي بيزنس، وحققت الأعمال الأربعة أمس الأربعاء 1 أبريل، إيرادات بلغت 2 مليون و666 ألفا و646 جنيها، وزعت على النحو التالي..

فيلم برشامة

احتل المركز الأول فيلم برشامة، وحقق إيرادا بلغ مليونا و727 ألفا و753 جنيها.

تدور أحداث فيلم برشامة في إطار اجتماعي كوميدي، تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، بطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، حاتم صلاح، مصطفى غريب، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج خالد دياب.

فيلم إيجي بست

حصل على المركز الثاني فيلم "إيجي بست"، بعد تحقيقه 415 ألفا و241 جنيها.

فيلم إيجي بست أحداثه مستوحاة من الواقع، يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم الشباب، بينهم: أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، مروان بابلو، أحمد عبدالحميد، أحمد الرافعي، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد حسني، إخراج مروان عبدالمنعم.

فيلم سفاح التجمع

وكان المركز الثالث من نصيب فيلم "سفاح التجمع" محققا 338 ألفا و971 جنيها.

كتب وأخرج فيلم سفاح التجمع الكاتب محمد صلاح العزب، ويضم في بطولته عددا كبيرا من الفنانين، بينهم: أحمد الفيشاوي، صابرين، جيسيكا حسام الدين، سينتيا خليفة، مريم الجندي، فاتن سعيد، غفران محمد.

فيلم فاميلي بيزنس

وذهب المركز الرابع والأخير لفيلم فاميلي بيزنس والذي حقق 185 ألفا و180 جنيها.

فيلم فاميلي بيزنس بطولة محمد سعد وغادة عادل، بمشاركة دنيا سامي، محمود عبدالمغني، هيدي كرم، أحمد الرافعي، تأليف ورشة 3 Bros، إخراج وائل إحسان.

