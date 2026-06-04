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أحمد خالد صالح ودياموند بو عبود وشيرين يجتمعون في فيلم أكون

كتب : منى الموجي

05:26 م 04/06/2026
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    أحمد خالد صالح
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    شيرين

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تتعاون المخرجة آلاء محمود في فيلمها القصير الجديد الذي يحمل عنوان أكون، مع النجوم: أحمد خالد صالح ودياموند بو عبود وشيرين، وتواصل العمل على مراحله المختلفة قبل طرحه للجمهور.

من هي آلاء محمود؟

آلاء محمود من الأصوات السينمائية الشابة في مصر، تخرجت في المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، وبدأت مسيرتها بالعمل كمساعد مخرج خلال سنوات الدراسة. وقدمت بعد تخرجها فيلمها القصير الأول "١ + ١" من تأليفها وإخراجها، بطولة أمير المصري وسارة عبدالرحمن، قبل أن تحقق حضورًا لافتًا بفيلمها التسجيلي الطويل "مثلث الحُب"، الذي تولت إخراجه وتصويره على مدار 10 سنوات متواصلة، وعُرض عالميًا للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نوفمبر 2025.

أعمال نجوم الفيلم السابقة

جدير بالذكر أن أحمد خالد صالح شارك في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسل مناعة مع النجمة هند صبري، إخراج حسين المنباوي.
وتنتظر شيرين طرح فيلمها الجديد شكوى 713317 والذي يجمعها بالنجم محمود حميدة، تأليف وإخراج ياسر شفيعي.

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دياموند بوعبود أحمد خالد صالح فيلم أكون

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