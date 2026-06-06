قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، اليوم السبت، إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان، والمستشار علاء الدين بسيوني عبد النبي، والمستشار شريف عبد المقصود إبراهيم، وأمانة سر وليد محمد محب.

تفاصيل القضية وأحداثها

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 9482 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بقيام المتهم بالتعدي على زوجته داخل نطاق القسم، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بإصابتها.

خلافات زوجية انتهت بجريمة

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها "ر.ال.ع" ربة منزل، تزوجت من المتهم منذ سنوات وأنجبت منه طفلين، إلا أن خلافات زوجية نشبت بينهما بعد تدهور حالته المادية وتوقفه عن الإنفاق على أسرته لفترة قاربت العامين، تاركًا الزوجة وطفليه دون مصدر دخل سوى ما توفره من عملها.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليها أقامت دعوى قضائية للمطالبة بنفقتها ونفقة الأطفال، وهو ما دفع المتهم إلى تهديدها أكثر من مرة بهدف التنازل عن حقوقها المالية وعن حصتها في الوحدة السكنية محل الإقامة.

يوم الواقعة والتحقيقات

أوضحت التحقيقات أنه في يوم الحادث توجه المتهم إلى مسكن الزوجية ليلًا، وقام بكسر باب الشقة عنوة ثم اعتدى على زوجته باستخدام سلاح أبيض "سكين"، موجهًا لها عدة طعنات أودت بحياتها في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات التي انتهت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية، والتي أصدرت حكمها السابق.