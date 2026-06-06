أعلن مركز التطوير والتدريب بجامعة عين شمس، طرح البرامج الخاصة بشهر يونيو 2026، دورات الترقي، موضحًا أن الحجز متاح من خلال رابط الموقع الإلكتروني للمركز اضغط هنا https://tdc.asu.edu.eg/، وذلك لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

تحديث البيانات الشخصية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس

ناشد المركز، المتقدمين التأكد من تحديث البيانات الشخصية على النظام الإلكتروني (موقع المركز) والتأكد من دقتها، حيث يتم إتاحة وعرض الدورات التدريبية بناءً على البيانات المسجلة وذلك بالدخول على الملف الشخصي ومراجعة البيانات الأكاديمية والوظيفية الحالية وفقًا للدرجة العلمية بجامعة عين شمس (هيئة معاونة - أعضاء هيئة تدريس).

وتابع: "بخصوص برامج الترقي الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من خارج جامعة عين شمس، يرجى كتابة الدرجة العلمية الحالية وإدراج المسميات الوظيفية الرسمية وفقًا للجامعة الخارجية".

تأكيد الحجز وسداد رسوم الدورات

تابع المركز: لتأكيد الحجز في البرنامج، يرجى سداد تكلفة البرنامج عند الحجز علمًا بأنه في حالة عدم سداد رسوم البرنامج في الوقت المحدد سيقوم السيستم بإلغاء الحجز بالبرنامج، حيث يتم السداد عن طريق الدخول على أيقونة My Courses (دوراتي) ثم اختيار أيقونة الدفع أمام البرنامج، وسيتم إرسال بريد إلكتروني يتضمن جميع تفاصيل الحضور قبل انعقاد البرنامج بيوم.

وطالب المركز، الراغبين بالتحقق من البريد غير المرغوب فيه البريد المهمل، والتأكد من مراجعة SPAM/JUNK بالبريد الإلكتروني الخاص، لضمان عدم فقدان أي رسالة واردة من المركز متعلقة بالبرنامج.

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