إعلان

"عين شمس" تفتح باب التقدم لدورات الترقي لأعضاء هيئة التدريس

كتب : عمر صبري

01:12 م 06/06/2026

جامعة عين شمس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن مركز التطوير والتدريب بجامعة عين شمس، طرح البرامج الخاصة بشهر يونيو 2026، دورات الترقي، موضحًا أن الحجز متاح من خلال رابط الموقع الإلكتروني للمركز اضغط هنا https://tdc.asu.edu.eg/، وذلك لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

تحديث البيانات الشخصية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس

ناشد المركز، المتقدمين التأكد من تحديث البيانات الشخصية على النظام الإلكتروني (موقع المركز) والتأكد من دقتها، حيث يتم إتاحة وعرض الدورات التدريبية بناءً على البيانات المسجلة وذلك بالدخول على الملف الشخصي ومراجعة البيانات الأكاديمية والوظيفية الحالية وفقًا للدرجة العلمية بجامعة عين شمس (هيئة معاونة - أعضاء هيئة تدريس).

وتابع: "بخصوص برامج الترقي الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من خارج جامعة عين شمس، يرجى كتابة الدرجة العلمية الحالية وإدراج المسميات الوظيفية الرسمية وفقًا للجامعة الخارجية".

تأكيد الحجز وسداد رسوم الدورات

تابع المركز: لتأكيد الحجز في البرنامج، يرجى سداد تكلفة البرنامج عند الحجز علمًا بأنه في حالة عدم سداد رسوم البرنامج في الوقت المحدد سيقوم السيستم بإلغاء الحجز بالبرنامج، حيث يتم السداد عن طريق الدخول على أيقونة My Courses (دوراتي) ثم اختيار أيقونة الدفع أمام البرنامج، وسيتم إرسال بريد إلكتروني يتضمن جميع تفاصيل الحضور قبل انعقاد البرنامج بيوم.

وطالب المركز، الراغبين بالتحقق من البريد غير المرغوب فيه البريد المهمل، والتأكد من مراجعة SPAM/JUNK بالبريد الإلكتروني الخاص، لضمان عدم فقدان أي رسالة واردة من المركز متعلقة بالبرنامج.

اقرأ أيضًا:

الدراسة في أوكرانيا 2026.. شروط معادلة الشهادات والجامعات المعترف بها في مصر

يعيد كتابة التاريخ.. تعرف على تفاصيل اكتشاف علمي عالمي بجامعة المنصورة بعد انقراض الديناصورات

أول تعليق من جامعة عين شمس حول انتحال شخص صفة طبية وأكاديمية بها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوق الجملة بالغردقة ترقية الموظفين جامعة عين شمس

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

شاهدها بالمجان.. موعد مباراة مصر والبرازيل والقناة الناقلة
رياضة عربية وعالمية

شاهدها بالمجان.. موعد مباراة مصر والبرازيل والقناة الناقلة
مصادرة موبايلات طلاب معهد حلمية الزيتون قبل دخول امتحانات الثانوية الأزهرية
مصراوى TV

مصادرة موبايلات طلاب معهد حلمية الزيتون قبل دخول امتحانات الثانوية الأزهرية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات السبت
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات السبت
حالة الطقس.. الأرصاد: موجة حارة ترفع درجات الحرارة إلى 43
أخبار مصر

حالة الطقس.. الأرصاد: موجة حارة ترفع درجات الحرارة إلى 43
بدون مرافق...وكيل الأزهر يكشف تفاصيل امتحانات الطلاب المكفوفين بمعهد حلمية
مصراوى TV

بدون مرافق...وكيل الأزهر يكشف تفاصيل امتحانات الطلاب المكفوفين بمعهد حلمية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان