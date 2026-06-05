تركي آل الشيخ يحتفل بتخطى"7dogs" إيرادات 12 مليون دولار في 9 أيام

شارك المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الجمهور احتفاله بتخطي فيلم "7dogs" إيرادات 12 مليون دولار في 9 أيام منذ طرحه بالسينمات.

تعليق تركي آل الشيخ على إيرادات 7dogs

ونشر آل الشيخ، بوستر توضيحي لإيرادات الفيلم، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق عليها: "الحمد لله".

وظهر في البوستر الخاص بإيرادات فيلم سفن دوجز - 7dogs تحقيقه في 9 أيام إيرادات وصلت لـ 12.437.538 دولار، بإجمالي عدد التذاكر 1.660.358 .

أحداث فيلم 7Dogs وأبطاله

فيلم 7Dogs تدور أحداثه حول منظمة إجرامية تعرف باسم سفن دوجز، وهي شبكة تضم مجرمين من مختلف أنحاء العالم، ويخططون لنشر مخدر (بينك ليدي) وتحاول فرقة عمل دولية إيقاف عمليات هذه الشبكة قبل أن تخرج عن السيطرة

ويخوض بطولته كريم عبدالعزيز، مارتن لورانس، مونيكا بيلوتشي، ناصر القصبي، تارا عماد، ساندي بيلا، سلمان خان، سيد رجب، هالة صدقي، هنا الزاهد، أحمد عز، ومجموعة كبيرة من الفنانين، فكرة المستشار تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

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