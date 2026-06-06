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بسبب جرثومة المعدة.. حسام موافي يطالب بفحص العاملين بالمطاعم

كتب : محمد أبو بكر

02:06 م 06/06/2026

الدكتور حسام موافي

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حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من مخاطر الإصابة بجرثومة المعدة، واصفًا إياها بأنها "كارثة" تهدد الأشخاص الذين يعتمدون بشكل متكرر على تناول الطعام خارج المنزل.

وقال "موافي"، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن تناول الأطعمة خارج المنزل قد يزيد من فرص التعرض للإصابة بجرثومة المعدة، موضحًا أن المشكلة لا تتعلق بطبيعة الطعام نفسه بقدر ما ترتبط بالأشخاص القائمين على إعداده وتقديمه.

موافي: الخطر في ناقل العدوى وليس الطعام

أوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن العامل المصاب بجرثومة المعدة يمكنه نقل العدوى إلى أعداد كبيرة من الأشخاص، خاصة في حال عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، مشيرًا إلى أن مجرد التعامل المباشر مع الطعام قد يؤدي إلى انتقال الجرثومة للآخرين.

وأكد أن جرثومة المعدة أصبحت منتشرة بصورة واسعة، لافتًا إلى أن معدلات الإصابة بها مرتفعة خلال السنوات الأخيرة.

موافي يطالب بتشديد الرقابة على المطاعم

وجه "موافي" نداءً إلى وزارة الصحة والسكان بضرورة تكثيف أعمال التفتيش والرقابة على المطاعم والمنشآت الغذائية، وإجراء فحوصات وتحاليل دورية للعاملين بها للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية.

وأضاف أن حماية صحة المواطنين تستوجب التأكد من الحالة الصحية للعاملين في مجال إعداد وتقديم الطعام، مطالبًا باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المخالفين أو غير الملتزمين بالمعايير الصحية.

تحذير من خطورة جرثومة المعدة على المدى الطويل

أشار إلى أن جرثومة المعدة لا تقتصر آثارها على أعراض مؤقتة يمكن علاجها خلال فترة قصيرة، بل قد تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة إذا لم يتم اكتشافها وعلاجها بالشكل المناسب.

وأوضح أن الإصابة المزمنة بالجرثومة قد تؤدي إلى حدوث قرح بالمعدة، وقد تتطور في بعض الحالات إلى مشكلات صحية أكثر خطورة، ما يستدعي الاهتمام بالكشف المبكر والعلاج.

ونصح "موافي" بالاعتماد قدر الإمكان على الطعام المُعد داخل المنزل باعتباره الأكثر أمانًا من الناحية الصحية، مشيرًا إلى إمكانية اللجوء إلى بعض الأطعمة المغلفة أو الفاكهة عند الحاجة لتناول الطعام خارج المنزل.

وشدد على أهمية الالتزام بعوامل النظافة الشخصية وسلامة الغذاء للحد من انتشار جرثومة المعدة والأمراض المرتبطة بها، مؤكدًا أن الوقاية تظل الوسيلة الأكثر فاعلية للحفاظ على الصحة العامة.

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حسام موافي طب قصر العيني جرثومة المعدة

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