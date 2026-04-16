كشف المخرج علي العربي عن الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد Blue 52، الذي تم تصويره بين الهند وخلال أحداث كأس العالم 2022، بقيادة شركة إنتاج مصرية وبمشاركة فريق عمل مصري، كما يشهد العمل ظهورًا خاصًا لـ ويجز.

تفاصيل فيلم Blue 52

واقتربت مشاهدات البرومو من نصف مليون مشاهدة منذ طرحه على إنستجرام. يضم الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم: أديل حسين، نيها دوبيا، ياداف شاشيدار، وآريا أپوكوتان. الفيلم من إخراج علي العربي، ويضم فريقه مدير التصوير محمود بشير والمونتيرة ماريون توور. وهو من إنتاج علي العربي وAmbient Light Film، وبمشاركة في الإنتاج خالد العربي، ومن إنتاج تنفيذي طارق النعمة.

وتدور أحداث الفيلم حول "أشيش" الذي يتمكن من الهروب بعد 12 عامًا من العزلة تحت سيطرة والده في جزيرة نائية، لينطلق في رحلة بحث عن صديقه الوحيد "ميسي"، قبل أن يجد نفسه وسط كواليس كأس العالم 2022. وخلال 30 يومًا، يسابق الزمن للوصول إلى الشخص الوحيد الذي قطع العالم من أجله.

علي العربي يواصل العمل على فيلم وتر واحد

ويقدم الإعلان لمحة عن الفيلم، تمهيدًا لعرضه الأول في أمريكا الشمالية ضمن مهرجان واشنطن دي سي السينمائي الدولي يوم 19 أبريل.

وحرص على تهنئة علي العربي عدد من الفنانين، بينهم الفنان أحمد مجدي، الفنانة بسنت أبو باشا، زينب غريب.

ويواصل المخرج علي العربي حاليا العمل على فيلم وتر واحد، من بطولة آسر ياسين، ويجز، تارا عماد، ومايان السيد.



