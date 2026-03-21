وجه السيناريست والمخرج محمد صلاح العزب الشكر والتقدير لشركة السبكي للإنتاج السينمائي، بعد سحب فيلم "سفاح التجمع" من دور العرض السينمائي، بعد ساعات من عرضه ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2026.

نشر محمد صلاح العزب رسالته عبر صفحته على "فيسبوك" وكتب: "بعيدا عن علاقتي بالفيلم، وكمشاهد عادي أنا عاوز أحيي شركة السبكي للإنتاج الفني بعد منع الملحد ومنع سفاح التجمع، شركة إنتاج كبيرة وعريقة مبتمشيش مع القطيع ولا بتجري على المضمون، وبجانب أفلامها التجارية العادية بتغامر وبتجرب وبتحاول تعمل أفلام مختلفة وجريئة ومثيرة للجدل، كل الحب والدعم والتقدير".

الرقابة تكشف السبب وراء سحب الفيلم من السينمات

فوجئ صناع الفيلم بقرار سحب العمل بعد عرض ما يقرب من حفلتين فقط، ما أثار جدلًا واسعًا حول توقيت الإجراء ومدى تأثيره على حرية الإبداع.

وأكد "جهاز الرقابة" أن سبب السحب يعود إلى اختلاف النسخة المعروضة عن النسخ المعتمدة رقابيًا، فيما نفى مؤلف الفيلم محمد صلاح العزب ذلك، مشيرًا إلى أن النسخة المعروضة مطابقة للقرار الأخير الذي يسمح بعرض الفيلم.

محمد صلاح العزب يرد على قرار النقابة بسحب الفيلم من دور العرض

رد محمد صلاح العزب، عبر صفحته في موقع فيسبوك، على الجدل حول نسخ فيلم "سفاح التجمع" وموقف الرقابة على المصنفات، بنشر صورة التصريح النهائي بالعرض، وكتب: "الترخيص النهائي بعرض الفيلم جماهيرياً بعد مشاهدة النسخة المعروضة في السينمات من قبل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية".

وأوضح: "ودي آخر محطة مفروض الفيلم يعدي عليها في سلسلة طويلة من التعنتات الرقابية والتضييقية والخنقية والاختناقية، واللي بتحول الإبداع أساساً لكائن حزين بسبب كثرة القيود غير الإبداعية وغير الفنية المفروضة عليه، وده صك العرض النهائي الذي لا رجعة فيه، فـ لمصلحة مين بقى الفيلم بعد عرضه يتم ذبحه بهذه الطريقة؟".

كواليس فيلم "سفاح التجمع"

تدور أحداث الفيلم في إطار الجريمة والإثارة، حول قصة حقيقية أثارت الرأي العام في مصر، إذ يتناول جرائم ارتكبها شخص ضد عدد من الفتيات، وكيف تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف خيوط القضية والوصول إلى مرتكبها.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، صابرين، فاتن سعيد، اية سليم، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

