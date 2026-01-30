إعلان

فاروق هاشم ومصطفى عمر يكتبان الحلقات الأخيرة من "المتر سمير" وينتظران طرح "بيج رامي"

كتب : منى الموجي

01:43 ص 30/01/2026
  • عرض 2 صورة
    فاروق هاشم ومصطفى عمر

يشارك المؤلفان فاروق هاشم ومصطفى عمر في موسم دراما رمضان 2026 من خلال كتابة مسلسل "المتر سمير" للنجم كريم محمود عبدالعزيز والذي يتم تصويره حاليا.

ويعمل فاروق ومصطفى على كتابة الحلقات الأخيرة من العمل الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة وتدور أحداثه في اطار كوميدي اجتماعي.

وطرح القائمون على مسلسل "المتر سمير" البرومو الأول للعمل المقرر عرضه على قناة Mbc مصر ومنصة Mbc شاهد في شهر رمضان، ويظهر كريم بدور محامي.

مسلسل المتر سمير من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، محمد عبدالرحمن (توتا)، ناهد السباعي، سلوى خطاب، سارة عبدالرحمن، أوتاكا، شريف حسني، وعدد من ضيوف الشرف والعمل تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وممدوح متولي وإخراج خالد مرعي وإنتاج أمير شوقي وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت.

وينتظر فاروق ومصطفى عرض أحدث أعمالهما في السينما فيلم "بيج رامي" للنجم رامز جلال والذي تم الانتهاء من تصويره العام الماضي، ومن المقرر عرضه في السينمات قريباً، والعمل يشارك في بطولته بسمة بوسيل، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربى، وعدد من ضيوف الشرف، إخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

يذكر أن فاروق هاشم ومصطفى عمر اشتركا سوياً فى كتابة العديد من الأعمال الكوميدية، أبرزها: "لهفة" بطولة دنيا سمير غانم وعلي ربيع، "هربانة منها" بطولة ياسمين عبدالعزيز ومصطفى خاطر، "خلصانة بشياكة" بطولة أحمد مكي وهشام ماجد وشيكو، "ربع رومى" بطولة مصطفى خاطر، "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور وسارة سلامة، و"عمر ودياب" بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر.

فاروق هاشم مصطفى عمر رمضان 2026 مسلسل المتر سمير كريم محمود عبدالعزيز

وزير الخارجية: السد الإثيوبي يمثل التهديد الوجودي الوحيد لمصر
"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات النيابة العامة