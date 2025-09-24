حددت الجهة المنتجة لفيلم One Battle After Another، طرحه بالسينمات المصرية ابتداءً من 24 سبتمبر.

الفيلم هو دراما أكشن جديدة وجريئة مستوحاة من قصة حقيقية.

ويخوض بطولته ليوناردو دي كابريو في دور "بوب"، المناضل السابق الذي يجد نفسه مضطراً لخوض معركة جديدة بعد اختفاء ابنته "ويلا" (الممثلة الصاعدة تشيس إنفينيتي).

ويشاركه في البطولة نخبة من النجوم العالميين: شون بن، بينيشيو ديل تورو، ريجينا هول و تيانا تايلور، ليقدموا معاً عملاً يمزج بين الأكشن، الكوميديا السوداء، والدراما الإنسانية المؤثرة حول علاقة أب بابنته.

تم تصوير الفيلم بتقنياتVistaVision و70mm وIMAX ليمنح المشاهد تجربة بصرية استثنائية تجمع بين الإثارة الضخمة واللحظات الإنسانية العميقة. ويُعتبر هذا العمل من أبرز الأفلام المرتقبة عالمياً في عام 2025.

One Battle After Another يُعرض في مصرابتداءً من24 سبتمبر قبل عرضه عالمياً ابتداءً من 26 سبتمبر ليصل إلى الجماهير المصرية أولاً، ويمنح عشاق السينما تجربة أولية لا تُنسى.





