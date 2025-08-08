إيرادات الخميس.. "روكي الغلابة" يتفوق على "الشاطر" و"ريستارت" الرابع

كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 5 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: روكي الغلابة، الشاطر، أحمد وأحمد، المشروع X، ريستارت، وحققت أمس الخميس 7 أغسطس 2025، إيرادات بلغت 4 ملايين و874 ألفا و345 جنيها، موزعة على النحو التالي..

روكي الغلابة

احتل فيلم روكي الغلابة المركز الأول متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، محققا 2 مليون و191 ألفا و482 جنيها.

"روكي الغلابة" تأليف أحمد الجندي، ندى عزت وكريم يوسف، بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، سلوى عثمان، محمد رضوان، إخراج أحمد الجندي.

الشاطر

وذهب المركز الثاني لفيلم الشاطر، والذي حقق 2 مليون و74 ألفا و284 جنيها.

"الشاطر" تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، إخراج أحمد الجندي.

أحمد وأحمد

وفاز بالمركز الثالث فيلم أحمد وأحمد، بعد تحقيقه 493 ألفا و33 جنيها.

"أحمد وأحمد" أشرف على كتابته أحمد عبدالوهاب، كريم سامي، إخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، ومجموعة من الفنانين ظهروا كضيوف شرف، بينهم: طارق لطفي، غادة عبدالرازق، أحمد الرافعي، حاتم صلاح .

ريستارت

وجاء فيلم "ريستارت" في المركز الرابع، وحقق 66 ألفا و975 جنيها.

"ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا.

المشروع X

وحصل على المركز الخامس فيلم المشروع X محققا 48 ألفا و571 جنيها.

المشروع X قصة وإخراج بيتر ميمي، شارك في الكتابة أحمد حسني، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ياسمين صبري.