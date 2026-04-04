حرب إيران.. سقوط قذائف عنقودية بالقرب من وزارة الدفاع الإسرائيلية

كتب : محمود الطوخي

07:43 م 04/04/2026

سقطت مقذوفات عنقودية إيرانية في محيط المركز القيادة العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بمدينة تل أبيب، في تطور ميداني يضاعف حدة حرب إيران.

استهداف المقرات العسكرية في حرب إيران

وأفاد مصدر أمني إسرائيلي لشبكة "سي إن إن"، بسقوط ذخائر عنقودية أطلقتها طهران يوم السبت بالقرب من مبنى "الكرياه" التي تُمثل المقر الرئيسي لجيش الاحتلال الإسرائيلي ووزارة الدفاع.

وأكد المصدر أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أضرار مادية داخل المنشأة العسكرية ذاتها، رغم حساسية الموقع وتوقيت الضربة ضمن مسار المواجهة بين إيران وأمريكا.

أضرار المنشآت التعليمية وأزمة إيران وأمريكا

وعلى صعيد الخسائر المادية الجانبية، ذكر المصدر أن مدرسة مجاورة في تل أبيب تعرضت لأضرار طفيفة جراء تساقط تلك الذخائر الصغيرة.

وتتزامن هذه التطورات مع ترقب دولي للسياسات التي قد ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال استمرار حرب إيران، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي استنفاره لمواجهة الهجمات الصاروخية المتكررة.

