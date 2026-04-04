الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لمحاولة إلقاء فتاة نفسها من شرفة المنزل

كتب : صابر المحلاوي

08:09 م 04/04/2026

تمكنت وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام فتاة بمحاولة إلقاء نفسها من شرفة أحد المنازل بالقاهرة.

بالفحص، تم تحديد الفتاة الظاهرة بالمقطع، وهي مقيمة بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج، وتم استدعاء شقيقها، العامل والمقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، الذي أفاد بأنه حال تواجد شقيقته بالمنزل، حاولت إلقاء نفسها من الشرفة، إلا أنه تمكن من السيطرة عليها.

وأضاف شقيقها أن الفتاة تعاني من اضطرابات نفسية، وأرفق ما يفيد تاريخها المرضي بسابق حجزها في إحدى مستشفيات الأمراض النفسية والعصبية بسوهاج.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لضمان سلامة الفتاة ومراجعة ظروفها الصحية.

محاولة انتحار اضطرابات نفسية مستشفى الأمراض النفسية وزارة الداخلية النيابة العامة

