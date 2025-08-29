بعد عرضه في السينمات.. تعرف على موعد عرض "المشروع X على يانجو بلاي

كتب- مروان الطيب:

كشفت "يانجو بلاي" عن عرض فيلم "المشروع X" بطولة النجم كريم عبد العزيز على منصتها فور عرضه بالسينمات خلال الفترة الماضية.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة "يانجو بلاي" على فيسبوك بوستر الفيلم وكتبت: "الفيلم اللي كلكم مستنينه، فيلم الشروع إكس يعرض 4 سبتمبر حصريا ومباشرة بعد السينما على يانجو بلاي".

تدور أحداث الفيلم حول عالم آثار يعمل على مشروع متعلق بالطاقة في غرفة سرية بالهرم الأكبر، ليدخل بعدها في صراع مع منظمة دولية غامضة تحاول إخفاء المعلومات التي يبحث عنها، ويتقاطع طريقه مع عدة أشخاص يستعين بهم خلال رحلته التي تمتد في أكثر من دولة، بينما يحاول إصلاح حياته المضطربة وعلاقته مع ابنته.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي تأليف بيتر ميمي وأحمد حسني، إخراج بيتر ميمي.

