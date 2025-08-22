مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن فريق البرمجة لدورته الخامسة

كتبت- منى الموجي:

كشفت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي عن فريق البرمجة السينمائية للدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي يُقام في الفترة من 4 إلى 13 ديسمبر 2025 في "البلد" جدة التاريخية.

تحت قيادة أنطوان خليفة، مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي؛ يضم فريق البرمجة الصحفي والناقد السعودي أحمد العيّاد، مؤسس ورئيس تحرير موقع "فاصلة" السينمائي، وعضو الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية (FIPRESCI)، إذ يتولى منصب "مبرمج أول".

كما تنضم جوزفين حبشي، الصحفية والناقدة والكاتبة اللبنانية، لتشغل منصب "مبرمج أول" ضمن فريق البرنامج السينمائي العربي، بخبرة تمتد عبر الإعلام التليفزيوني والصحافة المكتوبة، من أبرزها عملها مع صحيفة "النهار" اللبنانية.

وتتولى مريم عبدالله مهام مبرمجة وموفدة المؤسسة في مصر، إذ شغلت مريم مناصب سابقة في كل من "ساموسوشيال إنترناشيونال مصر"، والمجلس السويسري للفنون، واستوديو "وايت هورس".

أما بديع مسعد فينضم كمدير لبرنامج الأفلام القصيرة ضمن الفريق العربي. وهو مخرج ومحاضر في الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، كما شغل منصبًا في "إم سي ديستربيوشن" وسينما "متروبوليس" في بيروت.

ويواصل محيي قارئ مهامه كمدير للبرنامج السعودي، بخبرة تزيد على سبع أعوام في البرمجة إلى جانب خلفيته الإبداعية كمخرج ومدير تصوير، داعمًا السينما السعودية محليًا ودوليًا.

عقب تعيينها مؤخرًا كمديرة للبرامج الدولية، باشرت فيونولا هاليغان بتشكيل فريق جديد للبرمجة الدولية يضم المنتج ومؤسس شركة غود كايوس مايك غودريدج (Ballad Of A Small Player، Left-Handed Girl، Santosh)، الذي يُعرض فيلمه Orphan من إخراج لازلو نيميش في المسابقة الرسمية بمهرجان فينيسيا. ينضم مايك إلى الفريق كمستشار للبرنامج الدولي. وشغل منصب مدير مهرجان ماكاو السينمائي (2017–2020) ومبرمج مهرجان سراييفو (2012–2017)، كما تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة Protagonist Pictures ورئيس تحرير مجلة سكرين إنترناشونال.

و تنضم إلى الفريق كمستشارة للبرمجة الدولية للمشاريع الآسيوية "جيوفانا فولفي"، وهي أمينة برامج في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، مع تركيز خاص على سينما الصين القارية وهونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية. وتشمل خبرتها السابقة العمل مع مهرجان روتردام السينمائي الدولي، ومهرجاني روما وتورينو السينمائيين.

وتنضم ديبتي دي كونها، المبرمجة المقيمة في مومباي والمديرة الفنية السابقة لمهرجان مامي مومباي السينمائي، كمستشارة للبرمجة الدولية للمشاريع السينمائية من جنوب قارة آسيا. تمتلك ديبتي خبرة تتجاوز خمسة عشر عامًا في أسواق ومهرجانات مرموقة، منها NFDC Film Bazaar، ومهرجانات فينيسيا ولوكارنو ومهرجان "كان" وتشتهر بدعمها للمواهب الصاعدة في جنوب آسيا.

ويتولى أليكس موسى سُوادوغو منصب مستشار البرمجة الدولية للمشاريع الإفريقية. ويشغل أليكس حاليًا منصب المدير العام للوكالة البوركينية للسينما والسمعي البصري، وهو مؤسس Ouaga Film Lab، وهو مختبر لتطوير الأفلام والإنتاج المشترك في بوركينا فاسو، كما تولى منصب المدير الفني لكل من مهرجان فسباكو ومهرجان لوزان للسينما الإفريقية.

من جانبها، علقت شيفاني باندايا-مالهوترا، المديرة التنفيذية لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي في بيان صحفي: " يشكل فريق البرمجة العمود الفقري لمهرجاننا، حيث يعمل بلا كلل على نسج الأعمال التي نعرضها وصياغة التوجه الفني لكل دورة. ومن الملهم أن نصوغ الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر بالتعاون مع مجموعة من المبرمجين الموهوبين، المرتبطين بعمق بالمشهد السينمائي، والمدفوعين بشغفهم الفني. ونتطلع إلى مشاركة ثمار عملهم مع جمهورنا المحلي والدولي في ديسمبر المقبل."