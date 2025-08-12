24 صورة لنجوم الفن بالعرض الخاص لـ"درويش" على السجادة الحمراء

كتبت- منى الموجي:

احتفل نجوم وصناع فيلم "درويش" بالعرض الخاص للفيلم الذي أقيم في ڨوكس سينما مول مصر، بحضور أبطال الفيلم وصناعه.

وكان من بين الحضور: عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غريب، أحمد عبدالوهاب، وظهور خاص للنجم محمد شاهين.

كما شهد العرض حضور: المخرج طارق العريان، نيكول سعفان، المنتج أحمد السبكي، المنتج محمد حفظي، السيناريست تامر حبيب، هنا شيحة، چيسيكا حسام الدين، ياسمينا العبد، الفنان صدقي صخر، أحمد عصام السيد.

تدور أحداث الفيلم حول "درويش"، محتال يعيش حياة مليئة بالمخاطر ولكن حين تنقلب إحدى الصفقات رأسًا على عقب، يجد نفسه عالقًا في متاهة من المجوهرات المسروقة، والخداع، والعلاقات المعقدة. وبينما تضيق الدائرة من حوله وتتشابك التهديدات، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة، ويواجه تحديات مصيرية.

"درويش" من إخراج وليد الحلفاوي، وتأليف وسام صبري، ومن إنتاج مشترك بين "ڨوكس ستوديوز"، و"ون تو ون"، و"فيلم كلينك"، و"فيلم سكوير" ومن بطولة نخبة من النجوم، منهم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غريب، أحمد عبدالوهاب وظهور خاص للنجم محمد شاهين.

من المقرر طرح فيلم "درويش" في دور السينما المصرية ابتداءً من 13 أغسطس 2025، على أن يبدأ عرضه في جميع أنحاء الوطن العربي اعتبارًا من 28 أغسطس.