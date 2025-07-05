محمد أنور وكريم عفيفي ينضمان لأسرة فيلم "الست لما" بطولة يسرا

كتبت- منى الموجي:

انضم الفنانان محمد أنور وكريم عفيفي إلى أسرة فيلم "الست لما" للنجمة يسرا والذي انطلق تصويره بعد عيد الأضحى استعدادا لطرحه خلال الفترة المقبلة، وبدأ الثنائي تصوير مشاهدهما نهاية الأسبوع الماضي.

فيلم "الست لما" من بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول عدد من قضايا المرأة.

يُذكر أن محمد أنور يشارك في بطولة فيلمين جديدين منتظر عرضهما قريباً الأول هو "بيج رامي" بطولة رامز جلال وبسمة بوسيل ومحمد عبدالرحمن ونسرين أمين ومحمود حافظ وهدى الإتربي وإخراج محمود كريم، والثاني "الشيطان شاطر" بطولة أحمد عيد وزينة ومحمود حميدة وعبدالعزيز مخيون وإخراج عثمان أبو لبن.