بيتر ميمي يستخدم تقنيات حديثة في فيلم "المشروع X".. تعرف عليها

كتبت- منى الموجي:

ينتظر فريق فيلم "المشروع X" طرحه في دور العرض السينمائي بعد أيام قليلة، وبينهم المخرج بيتر ميمي الذي يستخدم لأول مرة 4 من أحدث تقنيات العرض السينمائي في العالم، وهي: IMAX، و4DX، وDolby Atmos، وScreenX.

الفيلم يشاهده الجمهور في السينما بدءًا من 21 مايو 2025، ويلعب بطولته النجم كريم عبدالعزيز، ويجسد فيه شخصية "يوسف الجمال"، عالم مصريات يخوض رحلة مليئة بالغموض والتحديات تمتد من قلب مصر إلى الفاتيكان وحتى أعماق البحار. يسعى يوسف لإثبات نظرية مثيرة للجدل: هل كان الهرم الأكبر مجرد مقبرة ملكية أم أنه بُني لهدف آخر أكثر غموضًا؟

التقنيات المستخدمة في العرض:

1. IMAX

تتيح هذه التقنية صورة فائقة الدقة والوضوح مع شاشة عملاقة ذات دقة عالية توفر صورة أكثر وضوحًا وعمقًا، مما يجعل المشاهد يشعر وكأنه جزء من الأحداث.

استخدم بيتر ميمي كاميرات IMAX لتصوير مشاهد الأكشن والمغامرة، مما يمنح المشاهد شعورًا بالانغماس الكامل في قلب الأحداث، وتجربة بصرية تضم كافة تفاصيل المغامرة، خصوصًا في المشاهد التي تدور في المقابر الفرعونية وأعماق البحار.

2. 4DX

تُضفي هذه التقنية بعدًا حسيًا جديدًا على الفيلم من خلال المقاعد المتحركة والمؤثرات البيئية مثل الرياح والماء والاهتزازات. وقد استُخدمت بشكل في مشاهد المطاردات والانفجارات، لتجعل المشاهد يشعر وكأنه يشارك في الرحلة نفسها.

وباعتبار أن "المشروع X" فيلم مليء بالإثارة في أعماق البحار والمواقع الأثرية القديمة، ستتيح تقنية 4DX للجمهور الشعور بكل لحظة وتشويق وكأنهم يعيشونها بأنفسهم.

3. Dolby Atmos

تعتمد هذه التقنية الصوتية على توزيع الصوت ثلاثي الأبعاد داخل قاعة العرض، مما يسمح بسماع التفاصيل الصوتية من كل الاتجاهات. اعتمد ميمي على هذه التقنية لتعزيز الإحساس بالتشويق والتوتر.

4. ScreenX

وهي تقنية عرض بانورامية تعرض المشاهد على ثلاث شاشات تغطي الجدران الجانبية بجانب الشاشة الأمامية، فتتيح للمشاهدين تجربة مشاهدة بانورامية ممتدة بزاوية 270 درجة، إذ تتجاوز الصورة حدود الشاشة التقليدية لتنتقل إلى الجدران الجانبية، ما يعزز شعور الانغماس داخل الأحداث مما يخلق تجربة بصرية محيطية. استخدمها الفيلم في مشاهد المناظر الطبيعية المفتوحة مثل الصحراء والبحر والجبال، لتعزيز الشعور بالاتساع والمغامرة.

"المشروع X" قصة وإخراج بيتر ميمي، سيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسني، وإنتاج "سينرچي بلس" للمنتج تامر مرسي، ومن بطولة كريم عبدالعزيز وياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، وعصام السقا، بالإضافة إلى ضيوف الشرف ماجد الكدواني وكريم محمود عبدالعزيز وهنا الزاهد. تم تصوير الفيلم في عدة دول من بينها: مصر، تركيا، إيطاليا، والسلفادور.