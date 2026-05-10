ضبط عاطلين تعديا على شاب بسلاح أبيض في بني سويف | فيديو

كتب : علاء عمران

02:19 م 10/05/2026

القبض على متهمين بالاعتداء

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام شخصين بالتعدي على شقيقه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بمحافظة بني سويف.

بلاغ المستشفى

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 4 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة بني سويف من إحدى المستشفيات باستقبالها شقيق القائم على النشر، مصابًا بجروح طعنية وقطعية متفرقة، ومقيم بدائرة القسم.

تفاصيل الواقعة

وبسؤاله، قرر بحدوث مشاجرة بينه وبين شخصين، بسبب اصطدامه بأحدهما دون قصد أثناء تواجده بأحد المحال لشراء بعض المستلزمات، حيث تعديا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما، ما أسفر عن إصابته.

ضبط المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاطلان «لأحدهما معلومات جنائية»، مقيمان بدائرة قسم شرطة بني سويف. وعُثر بحوزة أحدهما على السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء.

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بني سويف اعتداء مشاجرة وزارة الداخلية

