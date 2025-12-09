شاركت النجمة منى زكي جمهورها ومتابعيها على حسابها بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو لعرض برومو فيلم الست على برج خليفة في دبي.

وتحتفل منى زكي بعرض فيلم "الست" في سينمات دبي، والذي يشارك فيه كوكبة من نجوم الفن في مصر.

ووجهت منى زكي رسالة شكر للجمهور السعودي، بعد مشاهدة فيلم "الست"، قائلة: "اتبسط جدا من رد فعل الجمهور السعودي، شكرا على الليلة الجميلة ويارب إن شاء الله لما الفيلم ينزل في السينما تتبسطوا كمان أكتر، شكرا"، وذلك في وفي مقطع فيديو نشره المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك".

كواليس فيلم "الست"

تولى أحمد مراد تأليف فيلم "الست" فيما تولى مروان حامد الإخراج، ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية، منهم منى زكي، وعمرو سعد، كريم عبدالعزيز، إلى جانب سيد رجب، وأحمد خالد صالح، وأحمد داود.

هذا الفيلم هو سيرة ذاتية شاملة تتناول حياة كوكب الشرق أم كلثوم، حيث يركز العمل على استعراض أبرز المراحل التي مرت بها في حياتها الشخصية والفنية، ويسلط الضوء بشكل خاص على العلاقات والتأثيرات الكبيرة التي رسمت ملامح مسيرتها الفنية الحافلة.

