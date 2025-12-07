إعلان

جميلة عوض وكندة علوش..نجوم الفن مع منى زكي في العرض الخاص لفيلم "الست" قبل عرضه

كتب : مروان الطيب

02:00 ص 07/12/2025
    كواليس العرض الخاص لفيلم الست
    نجوم فيلم الست من العرض الخاص
    ضيوف العرض الخاص لفيلم الست
    عمرو منسي
    النجم أحمد حلمي
    النجمة منى زكي
    المنتج أحمد بدوي
    الموسيقار هشام نزيه
    عمرو يوسف وكندة علوش
    المخرج مروان حامد
    الفنانة جميلة عوض وزوجها
    الفنان أحمد خالد صالح
    الفنان أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
    العرض الخاص لفيلم الست
    السيناريست أحمد مراد
    الفنان هشام ماجد
    الفنان سيد رجب والنجمة منى زكي
    أحمد مراد مع أسرته
    أحمد حلمي ومنى زكي

أقيم مساء الجمعة، العرض الخاص لفيلم "الست" الذي شهد حضور أبطاله وفريق العمل، إلى جانب نخبة من نجوم الوسط الفني احتفالا بعرض الفيلم في السينمات يوم 10 ديسمبر الجاري.

وكان على رأس الحضور النجمة منى زكي، السيناريست أحمد مراد، المخرج مروان حامد، المنتج أحمد بدوي، الموسيقار هشام نزيه، النجم أحمد حلمي، الفنان أحمد خالد صالح، الفنان سيد رجب، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على تهنئة ودعم فريق عمل الفيلم هم الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش، الفنانة جميلة عوض وزوجها، الفنانة هنادي مهنا، الفنان هشام ماجد، عمرو منسي، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

كواليس فيلم "الست"

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم منى زكي، عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، أحمد داود، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

