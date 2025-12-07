أقيم مساء الجمعة، العرض الخاص لفيلم "الست" الذي شهد حضور أبطاله وفريق العمل، إلى جانب نخبة من نجوم الوسط الفني احتفالا بعرض الفيلم في السينمات يوم 10 ديسمبر الجاري.

وكان على رأس الحضور النجمة منى زكي، السيناريست أحمد مراد، المخرج مروان حامد، المنتج أحمد بدوي، الموسيقار هشام نزيه، النجم أحمد حلمي، الفنان أحمد خالد صالح، الفنان سيد رجب، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على تهنئة ودعم فريق عمل الفيلم هم الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش، الفنانة جميلة عوض وزوجها، الفنانة هنادي مهنا، الفنان هشام ماجد، عمرو منسي، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

كواليس فيلم "الست"

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم منى زكي، عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، أحمد داود، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

