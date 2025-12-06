جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

قالت المخرجة السعودية شهد أمين، إن كان لديها قصة فيلم عن اختفاء فتاة، ولكن لم تستطع أن تأخذ خطوة تنفيذه، ولم تتحمس له بالصورة التي كانت عليه، حتى جاءت خلفية الحج، وقتها كان من المستحيل أن تتوقف عن التفكير فيه.

وقالت في جلسة أقيمت عقب عرض الفيلم بمهرجان البحر الأحمر السينمائي: "كان عندي قصة اختفاء بنت ومكنتش قادرة أنفذه، حطيت الفيلم في خلفية الحج وكان مستحيل أوقف أفكر فيه، صرت أقدر من خلال قصة ستي أروح للماضي وأخلي الفيلم مش بس عن الحاضر وشخصية سارة، لأ عن ستي وقصتها والحاضر والمستقبل من خلال چنى".

وتابعت "أهم حاجة أنه رحلة وجدانية، وجعلني استقبل جيل ستي بصرامته وكما هو، وجيل سارة وچنى، ودخلت الفيلم بدون أحكام مسبقة على النساء".

تدور أحداث فيلم "هجرة" على خلفية موسم الحج، ويصور الرحلة العاطفية للنساء، والتي تتطور إلى رحلة روحية. تحمل رحلتهن ثقل تراث بأكمله، وذلك عندما تسافر جدة وحفيدتاها من الطائف إلى مكة. وتختفي الحفيدة الكبرى، فتسافر الجدة وحفيدتها الصغرى شمالًا للبحث عنها.

الفيلم تم تصويره في 8 مدن سعودية، إخراج وتأليف شهد أمين، وبطولة خيرية نظمي، لمار فادن، نواف الظفيري، رغد بخاري، عبدالسلام الحويطي، لنا قمصاني، غالية أمين، براء عالم.