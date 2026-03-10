إعلان

إيران: استهداف قاعدة العُديري بالكويت وإسقاط مسيّرات أمريكية

كتب : محمد أبو بكر

12:53 ص 10/03/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

قال مقر خاتم الأنبياء، إن القوات الإيرانية استهدفت مواقع أمريكية وإسرائيلية، بينها وحدة الدعم القتالي "رهاوام" ومحطة الرادار للإنذار المبكر في القاعدة الأمريكية رقم 512 داخل الأراضي المحتلة.

وأضافت، أن القوات الإيرانية استهدفت مراكز تجمع ومستودعات تجهيزات أمريكية في قاعدة قاعدة العُديري في الكويت ضمن عملية مشتركة باستخدام طائرات مسيّرة هجومية.

وأوضحت أن بحرية الحرس الثوري الإيراني نفذت فجر اليوم هجومًا مركبًا بمسيّرات وصواريخ "كروز" على قاعدة العُديري للمروحيات التابعة للقوات الأمريكية.

وأشارت إلى إصابة 11 هدفًا عسكريًا داخل القاعدة، بينها خزانات وقود ومنصات مروحيات ومرافق لوجستية وبنى تحتية.

ولفتت إلى أن مصادر ميدانية تحدثت عن انسحاب للقوات الأمريكية من أجزاء من القاعدة بعد الضربات التي نفذتها القوات الإيرانية.

وأكدت أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت مسيّرتين أمريكيتين من طراز MQ-9 Reaper في مدينتي جم وخور موج بمحافظة بوشهر، كما اعترضت صواريخ كروز في سماء طهران.

وأضافت أن القوات الإيرانية أسقطت طائرة مسيّرة تابعة لإسرائيل في منطقة برندك خلال عمليات التصدي للأهداف المعادية.

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج

