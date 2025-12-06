جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

حرصت المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، على وضع "دبوس" على شكل علم فلسطين على فستانها، أثناء حضورها عرض فيلمها "فلسطين 36" في الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وعبرت آن ماري جاسر عن سعادتها بعرض فيلمها "فلسطين 36" أمام الجمهور العربي، مؤكدة أنه الأهم بالنسبة لها، وذلك قبل مشاهدته مع حضور المهرجان، قائلة "اليوم كتير مهم بالنسبة لينا، ده أول عرض للفيلم بالعالم العربي، وإحنا هون عشان الجمهور العربي، متوترة شوي، لأنه أهم جمهور عندي"، مضيفة "فيلم فلسطين 36 أكبر مشروع وأكبر عمل عملته في حياتي".

"فلسطين 36" يشارك في بطولته كريم داوود، يافا بكري، روبرت أرامايو، جلال الطويل، كامل الباشا، هيام عباس، صالح بكري، ظافر العابدين، كتابة وإخراج آن ماري جاسر.

تدور الأحداث في عام 1936، حول الثورة الكبرى (الثورة العربية في فلسطين) ضد الاستعمار البريطاني، من خلال تتبع حياة المزارعين الفلسطينيين، وسكان المدن، والضباط البريطانيين.