تصوير / نادر نبيل:

أقيم مساء اليوم الأحد، العرض الخاص لفيلم "خريطة رأس السنة"، بإحدى دور العرض السينمائي بمدينة 6 أكتوبر.

حضر أبطال وصناع فيلم "خريطة رأس السنة" العرض الخاص، والتقاط الصور التذكارية أمام الحضور وعدسات التصوير.

شهدت السجادة الحمراء حضور محمد سلام، ريهام عبدالغفور، أسماء أبو اليزيد، هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح، ونجوم العمل وصناعه.

فيلم "خريطة رأس السنة" بطولة: ريهام عبدالغفور، محمد ممدوح، مصطفى أبو سريع، هنادي مهنا، ومن إخراج رامي الجندي.

