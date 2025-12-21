إعلان

بحضور ريهام عبدالغفور ومحمد سلام.. 25 صورة للعرض الخاص لفيلم "خريطة رأس السنة"

كتب : معتز عباس

10:54 م 21/12/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    احمد خالد صالح وريهام عبدالغفور
  • عرض 25 صورة
    أحمد خالد صالح وهنادي مهنا في عرض فيلم خريطة رأس السنة (1)
  • عرض 25 صورة
    اسماء ابو اليزيد في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة (1)
  • عرض 25 صورة
    أحمد خالد صالح وهنادي مهنا في عرض فيلم خريطة رأس السنة (2)
  • عرض 25 صورة
    اسماء ابو اليزيد في عرض فيلم خريطة راس السنة (1)
  • عرض 25 صورة
    اسماء ابو اليزيد من العرض الخاص
  • عرض 25 صورة
    ريهام عبدالغفور تصل العرض الخاص لفيلم خريطة ر اس السنة (1)
  • عرض 25 صورة
    ريهام عبدالغفور تصل العرض الخاص لفيلم خريطة ر اس السنة (2)
  • عرض 25 صورة
    ريهام عبدالغفور واحمد خالد صالح (1)
  • عرض 25 صورة
    أحمد خالد صالح وهنادي مهنا في عرض فيلم خريطة رأس السنة (3)
  • عرض 25 صورة
    اسماء ابو اليزيد في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة (3)
  • عرض 25 صورة
    ريهام عبدالغفور وذوي الهمم في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة (2)
  • عرض 25 صورة
    ريهام عبدالغفور وذوي الهمم في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة (3)
  • عرض 25 صورة
    ريهام عبدالغفور وذوي الهمم في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة (1)
  • عرض 25 صورة
    ريهام عبدالغفور واحمد خالد صالح (2)
  • عرض 25 صورة
    محمد سلام اثناء التصوير في عرض فيلم خريطة رأس السنة (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد سلام في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد سلام في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة (2)
  • عرض 25 صورة
    صورة مميزة لهنادي مهنا ومحمد سلام
  • عرض 25 صورة
    محمد سلام اثناء التصوير في عرض فيلم خريطة رأس السنة (2)
  • عرض 25 صورة
    هنادي مهنا في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة (1)
  • عرض 25 صورة
    هنادي مهنا في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة (2)
  • عرض 25 صورة
    محمد سلام وهنادي مهنا في عرض فيلم خريطة رأس السنة (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد سلام وهنادي مهنا في عرض فيلم خريطة رأس السنة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير / نادر نبيل:

أقيم مساء اليوم الأحد، العرض الخاص لفيلم "خريطة رأس السنة"، بإحدى دور العرض السينمائي بمدينة 6 أكتوبر.

حضر أبطال وصناع فيلم "خريطة رأس السنة" العرض الخاص، والتقاط الصور التذكارية أمام الحضور وعدسات التصوير.

شهدت السجادة الحمراء حضور محمد سلام، ريهام عبدالغفور، أسماء أبو اليزيد، هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح، ونجوم العمل وصناعه.

فيلم "خريطة رأس السنة" بطولة: ريهام عبدالغفور، محمد ممدوح، مصطفى أبو سريع، هنادي مهنا، ومن إخراج رامي الجندي.

اقرأ أيضا..

محمد سلام يشارك في العرض الخاص لفيلم "خريطة رأس السنة"

أسماء أبو اليزيد تصل العرض الخاص لفيلم "خريطة رأس السنة".. صور

خريطة رأس السنة محمد سلام هنادي مهنا أحمد خالد صالح ريهام عبدالغفور

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات