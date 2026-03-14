قالت وزارة الصحة العامة في لبنان يوم السبت، إن ضربة إسرائيلية استهدفت مركزًا صحيًا في بلدة جنوبية لبنانية، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 12 شخصًا من العاملين في المجال الطبي.

وأوضحت الوزارة، أن الضحايا من الأطباء والمسعفين والممرضين، وكان الهجوم في بلدة برج قلاويه.

وأضافت الوزارة، أن عاملاً واحدًا في المجال الصحي أصيب في الضربة، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ مستمرة للبحث عن المفقودين.

وقالت الوزارة، إن الضربة جاءت بعد هجوم سابق استهدف المسعفين في بلدة الصوانة، أيضًا في جنوب لبنان.

وتأتي هذه الإحصائية بعد أن قالت وزارة الصحة العامة في تحديث يوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 773 شخصًا قُتلوا في لبنان منذ بدء إسرائيل ضرباتها على البلاد، من بينهم 103 أطفال، وفقًا للوزارة.