إعلان

"أرض ضائعة" يفوز بجائزة اليسر الذهبية لأفضل فيلم طويل في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب : منى الموجي

11:03 م 11/12/2025

''أرض ضائعة'' يفوز بجائزة اليسر الذهبية لأفضل فيلم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جدة- منى الموجي:

فاز فيلم "أرض ضائعة" لِلمخرج أكيو فوجيموتو بجائزة اليُسر الذهبية لِأفضل فيلم طويل، في حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية.

أقيمت الدورة الخامسة من المهرجان تحت شعار في حب السينما، وشهدت تكريم عدد كبير من نجوم العالم في حفلي الافتتاح والختام، بينهم: السير مايكل كين، أنتوني هوبكنز، إدريس ألبا، عهد كامل، جولييت بينوش.

حفل الختام تم خلاله الإعلان عن عدد كبير من الجوائز والأفلام الفائزة، ومن بينها جائزة أفضل ممثل للفنان اللبناني جورج خباز، أفضل إخراج للمخرج أمير فخر الدين، كما حصل فيلم اللي باقي منك للمخرجة شيرين دعيبس على جائزة اليسر الفضية لأفضل فيلم طويل.

وكان من بين حضور حفل الختام: يسرا، حسن الرداد، صبا مبارك، هنا شيحة، جوني ديب، شون بيكر، ريز أحمد، نادين لبكي.

أرض ضائعة يفوز بجائزة اليسر الذهبية أفضل فيلم طويل في مهرجان البحر الأحمر أرض ضائعة للمخرج أكيو فوجيموتو مهرجان البحر الأحمر السينمائي فيلم أرض ضائعة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"تواجد إمام عاشور".. الكشف عن قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في أمم أفريقيا
* تاون جاس تدفع بفرق الطوارئ بعد انفجار غامض أدى لانهيار عقار في إمبابة
* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟