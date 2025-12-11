جدة- منى الموجي:

فاز فيلم "أرض ضائعة" لِلمخرج أكيو فوجيموتو بجائزة اليُسر الذهبية لِأفضل فيلم طويل، في حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية.

أقيمت الدورة الخامسة من المهرجان تحت شعار في حب السينما، وشهدت تكريم عدد كبير من نجوم العالم في حفلي الافتتاح والختام، بينهم: السير مايكل كين، أنتوني هوبكنز، إدريس ألبا، عهد كامل، جولييت بينوش.

حفل الختام تم خلاله الإعلان عن عدد كبير من الجوائز والأفلام الفائزة، ومن بينها جائزة أفضل ممثل للفنان اللبناني جورج خباز، أفضل إخراج للمخرج أمير فخر الدين، كما حصل فيلم اللي باقي منك للمخرجة شيرين دعيبس على جائزة اليسر الفضية لأفضل فيلم طويل.

وكان من بين حضور حفل الختام: يسرا، حسن الرداد، صبا مبارك، هنا شيحة، جوني ديب، شون بيكر، ريز أحمد، نادين لبكي.