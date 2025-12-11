جدة- منى الموجي:

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي في حفل ختام دورته الخامسة اليوم الخميس 11 ديسمبر، عن فوز الممثلة سيو سو بين بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم عالم الحب - the world of love.

بينما فاز النجم اللبناني جورج خباز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم يونان، وعقب استلامه الجائزة، قال "سعيد كتير وشكرا مهرجان البحر الأحمر، وبدي أشكر أمير فخر الدين، أنت مخرج كبير وكان لي الشرف إني اشتغل معاك، يا ريت كنت معنا اليوم".

ومازح رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة المخرج شون بيكر "إحنا قرايب على فكرة بيكر بالعربي يعني خباز"، مضيفا "أهدي الجائزة لعائلتي ولوطني لبنان".

شهد حفل الختام حضور كوكبة من نجوم وصناع الفن، بينهم: صبا مبارك، أنتوني هوبكنز، إدريس ألبا، سلمان خان، حسن الرداد، هنا شيحة، درة، لبلبة، نادين لبكي، يسري نصر الله، ليلى أحمد زاهر، شريف رمزي، مي عمر، محمد سامي، سارة طيبة، عهد كامل، نواف الظفيري، شهد أمين، خيرية نظمي.