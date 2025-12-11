جدة- منى الموجي:

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي في حفل ختام دورته الخامسة عن فوز فيلم كولونيا للمخرج محمد صيام، بجائزة فيلم العلا بتصويت الجمهور لأفضل فيلم دولي.

"كولونيا" هو أول فيلم روائي طويل للمخرج محمد صيام، الذي شارك في كتابة السيناريو مع أحمد عامر، ويضم طاقم العمل مدير التصوير عمر أبو دومة، والموسيقى التصويرية ليال وطفة، المونتاج أحمد حافظ، تصميم الإنتاج عاصم علي، وتصميم الأزياء نيرة الدهشوري، بطولة أحمد مالك وكامل الباشا.

حفل الختام شهد حضور: يسرا، أنتوني هوبكنز، إدريس ألبا، جورج خباز، مي عمر، محمد سامي، لبلبة، انتصار، سارة طيبة.

