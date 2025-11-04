جدة- منى الموجي:

تحدث المنتج والمخرج ورئيس مؤسسة البحر الأحمر السينمائي فيصل بالطيور، عن انجازات الدورات السابقة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وذلك في مؤتمر صحفي أقيم صباح اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال فيصل "نجحت المؤسسة في أن تكون منظومة متكاملة، اليوم الكل يعرف المهرجان، وهو نتيجة عمل مستمر طوال العام، وتطوير صناعة متكاملة"، مشيرا إلى أن معمل البحر الأحمر بدأ قبل المهرجان بعام إيمانا بأن التطوير والتدريب ركيزة هامة، مضيفا "أفلام حققت نجاحات في البوكس أوفيس ولاقت نجاحات في مهرجانات عالمية، والمهرجان يضم جوهرة هامة هي السوق".

يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة. كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.