كريم السبكي ينشر صورا من العرض الخاص لفيلم "الملحد" بحضور نجوم الفن

كتب : سهيلة أسامة

02:28 م 28/12/2025
    العرض الخاص لفيلم الملحد (1)
    العرض الخاص لفيلم الملحد (2)
    العرض الخاص لفيلم الملحد (3)
    إسعاد يونس والسبكي
    العرض الخاص لفيلم الملحد (4)
    العرض الخاص لفيلم الملحد (5)
    حسين فهمي من العرض الخاص لفيلم الملحد
    إسعاد يونس وأحمد حاتم
    نجوم الفن من العرض الخاص لفيلم الملحد (2)
    نجوم الفن من العرض الخاص لفيلم الملحد (1)
    نجوم الفن من العرض الخاص لفيلم الملحد (3)
    نجوم الفن من العرض الخاص لفيلم الملحد (4)
    العرض الخاص لفيلم الملحد (6)
    نجوم الفن من العرض الخاص لفيلم الملحد (5)

أُقيم مساء أمس السبت 27 ديسمبر العرض الخاص لفيلم "الملحد" في إحدى سينمات السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وشارك المخرج كريم السبكي صورًا من العرض الخاص للعمل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم: محمود حميدة، أحمد السبكي، إبراهيم عيسى، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين، وإسعاد يونس.

وعلق قائلاً: "من العرض الخاص لفيلم الملحد"، ومن المقرر طرحه في دور العرض يوم 31 ديسمبر الجاري.

واجه فيلم "الملحد" أزمة قبل عرضه، إلا أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة رفضت الدعاوى القضائية المطالبة بمنعه.

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي، إذ يتناول قضية التطرف الديني والإلحاد بين الشباب، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

ويشارك في البطولة نخبة من نجوم السينما المصرية، هم: أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، تارا عماد، شيرين رضا، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

فيلم الملحد محمود حميدة أحمد السبكي أحمد حاتم محمد العدل

