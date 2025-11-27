بطل "كان ياما كان في غزة" لـ"مصراوي": هذا هو المشهد الأصعب

كتبت- منى الموجي:

حصل الفيلم الوثائقي الدرامي "أختطفت مرتين" على جائزة الطاووس الذهبي لأفضل إنتاج وثائقي لعام 2025، بقمة ICON SUMMIT بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور منتج الفيلم كابتن طارق الطيب وشركة الظل للإنتاج الفني والتي تولت مهمة إنتاج وتنفيذ الفيلم ما بين السعودية ومصر وأمريكا وشركة عايدة للإنتاج الفني والمخرج محمد الموجي.

ونال الفيلم إعجاب لجنة التحكيم وإشادة جماهيرية والتي أشادت بمستواه الفني وسرد لبيانات دقيقة وقدرة على استخدام وتطويع أدوات الذكاء الاصطناعي في دراما الفيلم.

وعبرت المنتجة أمل الحجار صاحبة شركة الظل عن فخرها بفوز الفيلم الوثائقي "أختطفت مرتين" بالجائزة مشيرة إلى أن العمل لا يتعرض فقط لحادثتي الاختطاف بل يتطرق للجوانب الإنسانية والاجتماعية في حياة كابتن طارق الطيب، مشيرة إلى أن إنتاجه استغرق فترة عمل أكثر من عام ونصف بداية من فترة الإعداد والتحضير وصولًا إلى المشاركة بجائزة الطاووس.

وخلال بيان صحفي عبر مخرج العمل محمد الموجي عن سعادته بالتعاون مع شركة الظل لصاحبتها المنتجة أمل الحجار وبالحصول على أولى جوائز الفيلم في بداية جولته بالمهرجانات، مشيرًا إلى أنه في طريقه للمشاركة بمهرجانات أخرى سواء بنفس العمل أو أعمال أخرى قيد التنفيذ بينها "وحيدة عنخ آمون- بنت توت"، مؤكدًا أن فيلم أختطفت مرتين ليس مجرد توثيق لحياة طيار أو حادثتي اختطاف ويركز على الإثارة والغموض في سرد الحادثتين، بل يتعرض أيضًا لأنسنة الأشياء وحبها والتعلق بها.

وانطلقت أعمال قمة آيكون لصناعة المحتوى والإعلام، أمس الأربعاء الموافق 26 نوفمبر، وشهدت تكريم عدد كبير من رواد الإعلام والأعمال والرياضيين والمؤثرين في الوطن العربي.