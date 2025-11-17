إعلان

مخرج "ثريا حبي" يتحدث عن مرحلة كتابة الفيلم في جلسة مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- منى الموجي:

08:54 م 17/11/2025
    فيلم ثريا حبي في مهرجان القاهرة السينمائي
    فيلم ثريا حبي في مهرجان القاهرة السينمائي

تصوير- منى الموجي:

استقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية اليوم الاثنين 17 نوفمبر، ضمن عروض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، الفيلم اللبناني الوثائقي "ثريا حبي" للمخرج نيكولا خوري، في عرضه العالمي الأول والمشارك بالمسابقة الدولية.

حضور الجلسة

عقب انتهاء الفيلم أقيمت جلسة حوارية، لمناقشته مع الجمهور، حضرها المخرج نيكولا وبطلة العمل الفنانة ثريا بغدادي..

نيكولا خوري

قال المخرج نيكولا خوري إن مرحلة كتابة الفيلم بدأت كمحادثات أكثر منها كتابة، مضيفا "كان عندي أسئلة وبجرب أفهم منها شيء، كان حوار مفتوح والأرشيف الخاص بالمخرج مارون بغدادي كان يساعدنا وجعلنا نكتشف قصصا، وكان عندي أكثر من 150 ساعة حكي، والكتابة الثانية جاءت وقت المونتاج".

قصة "ثريا حبي"

يأخذنا الفيلم إلى عالم الفنانة ثريا بغدادي، ونتعرف من خلاله عن علاقتها بزوجها المخرج الكبير الراحل مارون بغدادي بعد مرور ثلاثين عامًا على رحيله. يعتمد العمل على لقطات من فيلم "حروب صغيرة" (1982)، الذي وثّق لحظة لقائهما الأول، إضافة إلى أرشيفات شخصية ومقابلات تكشف مسارات حياتها الداخلية.

يقترب الجمهور خلال الفيلم من علاقة ثريا بجسدها بعد سنوات طويلة من الرقص والتأمل، وفهمها لمفهوم الحداد، واستعادتها لحواراتها المتقطعة مع مارون، ليقدّم عملاً بصريًا ووجدانيًا يتأمل الذاكرة والفقد والهوية بلغة سينمائية حميمة.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يختتم دورته السادسة والأربعين مساء يوم 21 نوفمبر، بإعلان جوائزه والأفلام الفائزة، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.

ثريا حبي مهرجان القاهرة السينمائي نيكولا خوري

