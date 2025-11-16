كتبت- منى الموجي:

يواصل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعاليات دورته السادسة والأربعين اليوم الأحد 16 نوفمبر، ويتضمن الجدول عددا كبيرا من عروض الأفلام والجلسات، نستعرض أبرزها في السطور التالية..

عروض الأفلام

الساعة 12:00 مساء

- فرانز (Franz).. المسرح الكبير .

- كلب ساكن (Dead Dog).. المسرح الصغير.

- ليس ما تعتقد (Not What You Think).. مسرح الهناجر.

- غروب وشروق (Sunset and Sunrise).. سينما الهناجر.

- أرض القصب (Reedland).. سينما الزمالك 1.

- ماذا تقول تلك الطبيعة لك (What Does That Nature Say to You).. مركز الإبداع الفني.

الساعة 3:00 مساء

- برنامج الأفلام القصيرة ٢ (Short Film Program 2).. المسرح الكبير.

- أوديسة البهجة (The Odyssey of Joy).. المسرح الصغير.

- القلب عضلة (The Heart Is A Muscle).. مسرح الهناجر.

- الشحات (The Beggar).. سينما الهناجر.

- أشقاء (Siblings).. قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية.

- أقسم (I Swear).. سينما الزمالك 1.

- ذاكرة الفراشات (The Memory of Butterflies).. سينما الزمالك 2.

- رسائل من شارع وولف (Letters from Wolf Street).. مركز الإبداع الفني.

الساعة 6:00 مساء

- زنقة مالقة (Calle Malaga).. المسرح الكبير (عرض جالا).

- عزة (Azza).. المسرح الصغير .

- إيماجو (Imago).. مسرح الهناجر.

- المستحيل (The Impossible).. سينما الهناجر .

- برنامج الأفلام القصيرة ١ (Short Film Program 1).. قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية.

- صفصافة (Zafzifa).. سينما الزمالك 1.

- ناكرو الجميل (Ungrateful Beings).. مركز الإبداع الفني.

- إعادة بناء (Rebuilding).. فوكس مول مصر 4.

- الضيف (The Guest).. فوكس مول مصر 5.

الساعة 9:00 مساء

- المهاجر (The Emigrant).. المسرح الكبير (عرض جالا).

- شهادة (Testimony).. مسرح الهناجر.

- الركض الصامت (The Silent Run).. سينما الزمالك 1.

- تدفق (Flush).. سينما الزمالك 2.

- حمقى على النار (Fools on Fire).. مركز الإبداع الفني.

- كأن لم تكن (Looking for Ayda).. فوكس مول مصر 4.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

- :00 12 - 1:30 مساء.. حوار مع خالد النبوي: من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية.. يدير الجلسة: زين خيري.. (دار الأوبرا - المسرح المكشوف) حضور عام.

- 2:00 - 3:30 مساء .. حلقة نقاشية "سينما المراهقين: قوة السرد وعلاقته بالصحة النفسية".. المتحدثون: سيهار صلاح، عمرو سلامة، بسمة نبيل، حمزة دياب يدير الجلسة: سالي ذهني.. (دار الأوبرا - المسرح المكشوف) حضور عام .

- 2:00 - 3:30 مساء.. "جلسة نقاشية: مرحلة ما بعد الإنتاج مع مراد مصطفى وشريف فتحي – بدعم من استوديوهات شيفت".. المتحدث: مراد مصطفى يدير الجلسة: شريف فتحي.. (فندق سوفتيل - أوبليسك 2).. حاملو البطاقات.

- 4:00 - 5:30 مساء .. محاضرة "انعكاسات سينمائية: رحلة في عوالم نوري بيلجي جيلان".. يدير الجلسة: أحمد شوقي.. (دار الأوبرا - المسرح المكشوف) حضور عام.

انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر، بحفل أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، شهد حضور نجوم الفن، وتكريم المخرج الكبير محمد عبدالعزيز والنجم خالد النبوي.