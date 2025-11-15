كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة إلهام عبدالبديع في رابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46، والذي يشهد عرض فيلمي "مثلث الحب" من إخراج آلاء محمود، و"ابن" للمخرج ناتشو لاكاسا، على مسرح دار الأوبرا المصرية.

وظهرت إلهام على السجادة الحمراء، مرتدية فستان طويل وأنيق نال إعجاب الحاضرين.

ويعرض يوم السبت 15 نوفمبر في إطار عروض الجالا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، فيلم "شكوى رقم 713317" للمخرج ياسر شفيعي، في عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وذلك في تمام الساعة 6:00 مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

